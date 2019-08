Polizei Braunschweig

POL-BS: Spindaufbrecher unterwegs

Braunschweig (ots)

04.08.2019, 10.00 - 11.45 Uhr Braunschweig, Salzdahlumer Straße

Die Gunst der Stunde nutzte ein Spindaufbrecher am Sonntagvormittag in der Sportanlage eines Hotels an der Salzdahlumer Straße.

Mehrere Personen nutzten das Sportangebot des Hotels und hatten ihre Gegenstände in die dafür vorgesehenen Spinde eingeschlossen.

Als zwei Sportler im Alter von 55 und 44 Jahren gegen 11.45 Uhr zu ihren Schränken zurückkamen, stellten sie fest, dass diese gewaltsam geöffnet worden waren. Die gerufene Polizei stellte ein weiteres geöffnetes Ablagefach sowie Aufbruchspuren an weiteren Spinden fest.

Nach ersten Erkenntnissen erbeutete der unbekannte Täter Bargeld in dreistelliger Höhe.

