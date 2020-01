Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung und Kennzeichendiebstahl

Asbach (ots)

In der Nacht vom 25. auf den 26.01.20 sind an einem geparkten Pkw in der Schulstraße in Asbach durch unbekannte Täter beide Kennzeichen entwendet worden. Ferner wurden der Kühlergrill und der Außenspiegel beschädigt. Dies wurde von der Geschädigten am frühen Morgen gegen 04:00 Uhr festgestellt und bei der Polizei Straßenhaus zur Anzeige gebracht.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Straßenhaus erbeten.

Tel.: 02634/952-0 pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus



02634/952-0

pistrassenhaus@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell