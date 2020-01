Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Illegale Reifenentsorgung

Bonefeld (ots)

Am Morgen des 25.01.20 wurde von einem aufmerksamen Anwohner aus Bonefeld mitgeteilt, dass in der vergangenen Nacht ca. 20 Altreifen auf einem Wirtschaftsweg in der Nähe der B 256 illegal entsorgt wurden.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Straßenhaus erbeten.

Tel.: 02634/952-0 pistrassenhaus@polizei.rlp.de

