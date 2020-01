Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Personenkontrolle mit Drogenfund

Güllesheim (ots)

Durch Beamte der Polizei Straßenhaus wurde am 25.01.20 gegen 18:00 Uhr ein 25-jähriger Mann kontrolliert, der in seinem Auto geschlafen hatte. Im Rahmen der weiteren Kontrolle wurden in geringem Umfang Betäubungsmittel und Konsumutensilien aufgefunden. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

