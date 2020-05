Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mehrere Sachbeschädigungen in Gonzerath

Morbach-Gonzerath (ots)

Zwischen Montag, dem 25.05.2020 um 23:30 Uhr und Dienstag, dem 26.05.2020 um 01:30 Uhr wurden durch bislang unbekannte Täter in der Straße "Zum Mühlenteich" in Gonzerath ein Teil eines hölzernen Gartenzauns und mehrere Solargartenleuchten beschädigt. Die Solargartenleuchten wurden später auf dem Dorfplatz in Gonzerath aufgefunden. Laut mehrerer Zeugenaussagen handelte es sich bei den Tätern um zwei weibliche und drei männliche Jugendliche, die sich nach der Sachbeschädigung auf dem Dorfplatz aufgehalten und dort Alkohol getrunken haben. Der Sachschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftat. Haben Sie in der fraglichen Nacht verdächtige Personen gesehen und kennen Sie diese? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Morbach entgegen.

