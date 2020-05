Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Waldweiler; Sachbeschädigung an Pkw

Hermeskeil (ots)

In der Nacht von Samstag, 23.05.2020, 20.00 Uhr, bis zum nächsten Morgen, wurde die hintere Scheibe der Fahrerseite eines Pkw Renault Kangoo in der Waldstraße in Waldweiler mit einem spitzen Gegenstand eingeschlagen. Hinweise nimmt die Polizei in Hermeskeil unter Tel. 06503/9151-0 oder E-Mail pihermeskeil@polizei.rlp.de entgegen.

