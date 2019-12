Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei sucht Zeugen zu Körperverletzung

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Dieselstraße Einmündung Am Reislinger Bruch 22.12.19, 13.30 Uhr

Mehrere Prellungen und Platzwunden erlitt am Sonntagnachmittag ein 45 Jahre alter Wolfsburger bei einer kurzen heftigen Auseinandersetzung mit zwei unbekannten Tätern auf der Dieselstraße Einmündung Am Reislinger Bruch. Den bisherigen Ermittlungen nach wurde der 45-Jährige um 13.30 Uhr aus einem Fahrzeug heraus angesprochen. Sowohl Fahrer als auch Beifahrer stiegen aus und prügelten unvermittelt ihr Opfer ein. Die Hintergründe sind noch unklar. Zwei zufällig darauf zukommende Zeugen beobachteten noch, wie die beiden Insassen wieder in ihren Pkw einstiegen und in Richtung Innenstadt davonfuhren. Bei dem Pkw soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen, wahrscheinlich Polo, handeln. Zeugen des Vorfalls

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell