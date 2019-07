Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden -- Betrunken mit Fahrrad gefahren

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach -- Stadt Rheinfelden -- In der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz nach 01:00 Uhr, wurde in der Mouscron Allee ein Fahrradfahrer einer Kontrolle unterzogen, da dieser zuvor in einer augenscheinlich unkontrollierten Fahrbewegung vom Gehweg bis nahezu zur Fahrbahnmitte gefahren war.

Bei der Kontrolle wurde eine nicht unerhebliche alkoholische Beeinflussung festgestellt. Die Durchführung eines Alkomattests ergab eine Alkoholkonzentration von knapp über 1,6 Promille.

Vermutlich, um einer Strafe zu entgehen, gab er gegenüber der Streife zunächst falsche Personalien an, was ihm jedoch nichts brachte. Der 49-jährige Schweizer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und gelangt wegen Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige.

Stand: 20.07.2019, 11.00 Uhr

RF/Wü FLZ/Hug

