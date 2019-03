Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kalefeld/Oldenrode - Diebstahl einer Motorsense

Bad Gandersheim (ots)

Oldenrode - (lpk) Im Tatzeitraum 06.03. - 10.03.2019 wurde aus einem Abstellraum in der Straße "Am Kreuze" eine Motorsense entwendet. Die Tür zum Abstellraum war mittels Vorhängeschloß gesichert, welches durchgekniffen worden war. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Hinweise an die Polizei in Bad Gandersheim unter Tel.: 05382/919200 oder die Polizeistation in Echte unter Tel. 05553/2807

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

