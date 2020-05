Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl eines Pferdeanhängers ohne Aufbau der Marke Alf

Hermeskeil (ots)

Am 28.05.2020 im Zeitraum von 06:45-18:15 Uhr kam es in der Ortschaft Bonerath, Brunnenstraße, zu einem Diebstahl eines Pferdeanhängers der Marke Alf (ohne Kennzeichen). Der Anhänger parkte in einer Einfahrt und war eigentlich zur Wiederaufbereitung dort abgestellt. Vermutlich lud ein Altmetallsammler den zwei Tonnen schweren Anhänger mittels Kran auf und fuhr davon. An diesem Tag war ein orangefarbener LKW mit Kran (näheres nicht bekannt) in der genannten Ortschaft unterwegs. Wer kann sachdienliche Angaben zu diesem oder einem anderen Fahrzeug machen?

