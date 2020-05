Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Horn-Werner-Straße

Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Coesfeld (ots)

Zwei Verletzte Autofahrer sind die Bilanz eines Unfall, der sich am Montag gegen 10.45 Uhr auf der Horn-Werner-Straße ereignete. Ein 82-jähriger Mann aus Werne befuhr die Straße mit seinem Auto in Richtung Ascheberg. Hier geriet er, vermutlich aufgrund eines med. Notfalls in den Gegenverkehr. Er touchierte das Auto eines 55-jährigen Mannes, ebenfalls aus Werne. Diese Auto rutsche durch den Zusammenstoß in einen Straßengraben. Der 82- jährige kam einige Meter weiter mit seinem Auto zum Stillstand. Beide Autofahrer verletzten sich bei der Unfall. Die B54 musste für die Unfallaufnahme kurzfristig in beide Richtungen gesperrt werden. Später konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbei geleitet werden. Die Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

