Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Schüppenstraße

Versuchter Einbruch in Handyshop

Coesfeld (ots)

An zwei Türschlössern scheiterten Unbekannte am Wochenende an einem Handyshop in Coesfeld. Im Zeitraum von Samstag (23.5.) 15 Uhr bis Montag 9.30 Uhr, versuchten die bislang unbekannten Täter durch Manipulationen an den Schlössern in den Shop einzudringen. Dieser Versuch misslang. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

