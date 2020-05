Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Steinfurter Straße

Betrunkener Autofahrer verletzt Radfahrerin

Coesfeld (ots)

Bei dem Zusammenstoß mit einem Auto verletzte sich am Samstag (24.05.) gegen 11.10 Uhr eine 62-jährige Radfahrerin. Die Aschebergerin befuhr mit ihrem Fahrrad die Steinfurter Straße in Richtung Bultenstraße, als ein 52-jähriger Autofahrer mit seinem Auto in die Steinfurter Straße abbog. Dabei geriet er in den Gegenverkehr und es kam zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin. Diese verletzte sich bei dem Unfall nach eigenen Angaben nicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizisten in der Atemluft des Autofahrers Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Ihm wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell