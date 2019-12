Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Steinewerfer beschädigt Häuser und Autos

Am Mittwoch war ein Unbekannter in Laichingen zerstörungswütig.

Ulm (ots)

Laut Angaben der Polizei seien zwischen 00.15 Uhr und 7 Uhr an drei Gebäuden und zwei Autos Scheiben eingeworfen worden. Betroffen waren Häuser in der Bahnhofstraße, im Hölderlinweg und in der Mörikestraße. Auch an einem Audi in der Mörikestraße und an einem Opel in der Straße "Vor Westerlau" warf der Täter Scheiben ein. Die Polizei aus Laichingen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und die Spuren gesichert. Sie bittet unter der Telefon-Nr. 07333/950960 um Zeugenhinweise und fragt:

- Wer hat nach Mitternacht in Laichingen verdächtige Personen, möglicherweise mit Steinen, beobachtet? - Wer hat verdächtige Geräusche gehört? - Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Bislang dürfte der Schaden mehrere tausend Euro betragen. Mögliche weitere Geschädigte sollen sich bitte bei der Polizei melden.

Die Polizei gibt Tipps gegen die Lust an der Zerstörung: Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Greifen Sie keinesfalls selbst ein! Gewalt gegen Sachen kann leicht auch zu Gewalt gegen Personen eskalieren - zumal dann, wenn Alkohol im Spiel ist oder wenn eine Gruppe von Tätern auftritt. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, wählen Sie bitte sofort den Notruf 110. Geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen.

