Polizei Hagen

POL-HA: Unter Alkoholeinfluss mit Bus kollidiert

Hagen (ots)

Am 09.12.2019, 18:45 Uhr, kollidierte auf der Weststraße ein Kleintransporter mit einem Linienbus, der im Begriff war, von einer Haltestelle auf die Fahrbahn zu fahren. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Transporter in Richtung Wetter. Die zur Unfallaufnahme gerufene Polizei erhielt den Hinweis, dass der flüchtige Wagen sich im Bereich Vorhaller Straße/ Kirchbergstraße aufhalten soll. Dort fanden die Beamten das beschädigte Fahrzeug, in dem ein 52-jähriger Fahrer saß, der stark nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe, seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Insgesamt entstand ein Sachschaden in niedriger, vierstelliger Höhe. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell