Polizei Hagen

POL-HA: Mann begeht mit 3,7 Promille Verkehrsunfallflucht

Hagen (ots)

Am Samstag, 07. Dezember gegen 21 Uhr, verständigte ein 57-jähriger Hagener die Polizei, nachdem er Zeuge einer Verkehrsunfallflucht geworden war. Der Mann befuhr mit seinem Fahrzeug die Industriestraße in Richtung Sauerlandstraße und sah, wie ein Audi mit einem Zaun kollidierte und anschließend von der Unfallstelle in Schlangenlinien fahrend flüchtete. Der Zeuge folgte dem Fahrzeug bis zu einem Parkplatz. Als die Polizei eintraf, fand diese den 35-jährigen Audi-Fahrer im Auto vor. Er stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von knapp 3,7 Promille. Er musste eine Blutprobe abgeben und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es stellte sich heraus, dass der 35-Jährige keine Fahrerlaubnis besaß und die Fahrzeugschlüssel geklaut hatte. Zudem hatte der Mann eine fremde Brieftasche bei sich. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

