Polizei Hagen

POL-HA: Kioskeinbruch in der Innenstadt

Hagen (ots)

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Kiosk-Einbruch am Emilienplatz. Unbekannte Täter drangen auf der Rückseite des Gebäudes über ein Fenster in den Verkaufsraum ein und stahlen Bargeld aus der Kasse sowie die gesamten Zigarettenbestände. Wie hoch der Beutewert ausgefallen ist, steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die Sachbearbeitung. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Hagen unter 02331-986-2066 entgegen.

