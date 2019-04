Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbruch in Handyshop

Eschwege (ots)

Um kurz vor Mitternacht wurde in der Brückenstraße in Witzenhausen in ein Handy-Geschäft eingebrochen. Hierzu wurde durch den Täter die Schaufensterscheibe mittels eines Gullydeckels eingeworfen und aus der Auslage mehrere Mobiltelefone gestohlen. Der Täter flüchtete dann in Richtung Bohlenbrücke / Tegut-Markt. Der flüchtige Täter soll ca. 20-25 Jahre alt und ca. 180 cm groß sein. Er ist von schlanker Gestalt und trug einen grünen oder grauen Kapuzenpulli.

Nur ca. fünf Minuten später erschien ein weiterer junger Mann am Tatort und nutzte offenbar die Gelegenheit des vorausgegangenen Einbruchs in der Form, dass er durch die zerstörte Scheibe in das Geschäft einstieg und dort mehrere Gegenstände an sich nahm. Anschließend flüchtete dieser Täter in Richtung Marktplatz. Der 2. Täter soll ebenfalls 20-25 Jahre alt sein. Er hat eine sportliche Figur und braune sehr kurze Haare. Bekleidet war er mit einem grauen Oberteil und dunkler Hose.

Was im Detail entwendet wurde und wie hoch der Schaden liegt, steht aktuell noch nicht fest. Hinweise nimmt die Eschweger Kripo unter 05651/9250 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

