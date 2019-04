Polizei Eschwege

POL-ESW: Postauto rollt Abhang hinunter

Eschwege (ots)

12.000 EUR Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich gestern Nachmittag in der Straße "Am Rain" in Meinhard-Motzenrode ereignet hat. Um 15:10 Uhr hielt ein 49-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit seinem Fahrzeug (Postauto) in der steil ansteigenden Straße an, um dort Post auszuliefern. Währenddessen setzte sich das Postauto plötzlich in Bewegung und rollte rückwärts die Straße hinunter, durchbrach einen Zaun und überschlug sich auf dem steil abfallenden Wiesengrundstück. Das Fahrzeug blieb dann mit dem Heck auf einem dort abgestellten Bauwagen liegen. Sowohl der Fahrer als auch ein Zeuge vernahmen ein "knackendes" Geräusch, bevor das Postauto sich in Bewegung setzte. Am Postfahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Grundstückszaun samt Pfosten und der Bauwagen, der als Viehunterkunft dient, wurden beschädigt.

