Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Schöne Breide

Unbekannte hebeln an Zigarettenautomat

Coesfeld (ots)

Durch Stimmen wurde ein Zeuge in der Nacht zum Montag auf einen versuchten Automatenaufbruch aufmerksam. Als der Zeuge um kurz nach 2 Uhr aus seinem Fenster schaute, konnte er zwei Personen beobachten. Eine Person hebelte an einem Zigarettenautomaten und versuchte diesen aufzubrechen. Vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten die beiden Männer auf Fahrrädern. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen entgegen, Tel. 02594/7930.

