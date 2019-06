Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190603.1 Flintbek: Einbruch in Sparkasse - Polizei sucht Zeugen

Flintbek (ots)

In der Nacht zum 29. Mai drangen bisher unbekannte Täter in die Filiale der Bordesholmer Sparkasse in Flintbek (Kätnerskamp 5) ein. Bei dem Einbruch wurde eine hohe Geldsumme entwendet. Zudem entstand ein erheblicher Sachschaden. Personen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Kiel unter 0431-160-3333 zu melden.

Oliver Pohl

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell