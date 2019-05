Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190529.1: Einladung von Medienvertretern zu Verkehrskontrolle im Kreis Plön

Plön (ots)

Am Dienstag, den 04.06.2019, führt das Polizeirevier Plön mit Unterstützung von Auszubildenden der PD AFB aus Eutin Verkehrskontrollen an verschiedenen Kontrollstellen im Kreis Plön durch. Im Rahmen der sogenannten TISPOL-Kontrollwochen werden hierbei insbesondere Kontrollschwerpunkte in der Erkennung und Aufdeckung des Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln (Alkohol, Drogen, Medikamente), aber auch der Feststellung und Ahndung der "Handy-Nutzung" bei Fahrzeugführer gesetzt.

Interessierte Medienvertreter haben die Möglichkeit, an einer Kontrolle teilzunehmen. Anmeldungen werden bis Montag, 15:00 Uhr, unter der 0431-1602010, entgegengenommen.

