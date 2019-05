Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190524.1 Kiel: Betrunkener greift Polizisten mit Glasflasche an

Kiel (ots)

Ein betrunkener Mann hat Donnerstagnachmittag zwei Polizeibeamte mit einer Glasflasche angegriffen. Ein Beamter erlitt eine Prellung am Arm, blieb aber dienstfähig. Der Angreifer kam ins Polizeigewahrsam.

Gegen 16:30 Uhr fiel der 42-Jährige in der Kaistraße auf, da er Passanten anpöbelte. Zwei Zivilbeamte des 2. Reviers, die sich aufgrund eines anderen Einsatzes in der Nähe befanden, entschlossen sich zur Kontrolle und gaben sich mittels ihrer Dienstausweise als Polizeibeamte zu erkennen. Da der Mann wild mit einer 1,5 Liter Weinflasche gestikulierte und diese drohend in Richtung der Beamten erhob, forderten diese ihn auf, die Flasche abzustellen.

Er tat genau das Gegenteil und schlug mit der Flasche in Richtung des Kopfes des 42 Jahre alten Polizeibeamten. Dieser konnte den Schlag mit dem Unterarm abwehren. Anschließend schlug er die Flasche gegen eine Wand, so dass sie zerbrach und bedrohte die Polizisten mit dem abgebrochenen Flaschenhals.

Er konnte letztlich überwältigt werden und kam nach Rücksprache mit der Kieler Staatsanwaltschaft ins Polizeigewahrsam. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille.

Der Polizeibeamte erlitt eine Prellung am Ellenbogen und eine Schwellung des Schleimbeutels. Er setzte seinen Dienst fort. Gegen den Angreifer wird wegen eines tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

