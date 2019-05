Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190531.1: Lh Kiel/Kreis Plön: Polizei sorgte mit starker Präsenz am Himmelfahrtstag für Ruhe und Ordnung

Lh Kiel/Kreis Plön (ots)

Vor allem eine starke Polizeipräsenz und die im Vorwege des Himmelfahrtstages 2019 getroffenen ordnungsbehördlichen und polizeilichen Maßnahmen (Deklaration von "gefährlichen Orten" in Preetz und Heikendorf/Möltenort, Einrichtung von Flaschenverbotszonen) sorgten für Ruhe und Ordnung in der Polizeidirektion Kiel. Hierfür war jedoch auch ein konsequentes, präventives Einschreiten der Polizei notwendig. Mehrere hundert Menschen feierten trotz des durchaus bescheidenden Wetters ausgelassen an verschiedenen Plätzen im Kreis Plön und der Landeshauptstadt Kiel. Gegen 49 sich unfriedlich verhaltende Personen musste die Polizei im Kreis Plön Platzverweise aussprechen. Sechs Personen mussten hier zudem in Gewahrsam genommen werden, weil sie Platzverweisen nicht nachkommen wollten, zu alkoholisiert waren oder die Gefahr bestand, dass sie Straftaten begehen würden. Sorge bereitete der Polizei vor allem der hohe Alkoholkonsum einiger Jugendlicher, die mit Atemalkoholwerten von teils über Zwei Promille an ihre Erziehungsberechtigten übergeben wurden. Im Kreis Plön wurden zudem insgesamt vier Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung, vier Verfahren wegen des Verdachts der Beleidigung gegen Polizisten, sieben Verfahren wegen des Verdachts des Diebstahls/Unterschlagung und zwei Verfahren wegen des Verdachts Führens eines KFZ unter dem Einfluss berauschender Mittel eingeleitet.

In der Landeshauptstadt Kiel war die Lage ähnlich ruhig wie im Kreis Plön. Lediglich im Bereich des Schrevenparks musste die Polizei in den Abendstunden ihre Präsenz sichtbar erhöhen. Dort kam es zuvor zu Auseinandersetzungen zwischen zwei Gruppierungen junger Erwachsener. Während der polizeilichen Maßnahmen gegen einen 26-jährigen Beschuldigten, griff dieser die Polizisten körperlich an und leistete erheblichen Widerstand. Hierbei verletzte er durch einen Fußtritt einen Polizisten leicht an der Stirn. Die Polizei nahm den Beschuldigten in Gewahrsam. Auf Anordnung eines Richters wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, da er unter dem Einfluss von Alkohol und anderen Drogen zu stehen schien. Er wird sich nun in einem Strafverfahren für sein Handeln verantworten müssen.

Aus polizeilicher Sicht haben eine starke Präsenz, konsequentes Einschreiten, klare und deutliche Ansagen an Störenfriede sowie die Einrichtung der sogenannten "gefährlichen Orte" in Preetz und Möltenort und eine enge Zusammenarbeit mit den kommunalen Behörden dazu beigetragen, dass der Himmelfahrtstag 2019 so friedlich war, wie selten in den Jahren zuvor.

Magnus Gille

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell