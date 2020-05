Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Trier-West: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort bei Eisdiele "Rigoni"

Trier (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Samstag, 30.05.2020, zwischen 15:10 Uhr und 15:15 Uhr, mit seinem Fahrzeug, ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug der Marke Mercedes-Benz, Farbe Weiß, und entfernte sich dann vom Unfallort. Der Verursacher befuhr hierbei die Eurener Straße, in Richtung Eisenbahnstraße (Fahrtrichtung Luxemburg), als es in Höhe der Eisdiele "Rigoni" zum Zusammenstoß kam. Der Verursacher verlor hierbei den rechten Außenspiegel samt Gehäuse. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers könnte es sich ebenfalls um einen Mercedes-Benz handeln. Durch einen bislang unbekannten Zeugen konnte ein Kennzeichen abgelesen werden.

Der unbekannte Zeuge, sowie weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit hiesiger Polizeiinspektion Trier (0651 9779-3200) in Verbindung zu setzen.

