Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht K 133, Gem. Wiltingen

Wiltingen (ots)

Am Dienstag, den 02.06.2020 gegen 07:45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei entgegenkommenden PKW auf der K 133 (Wiltinger Kupp) zwischen Wiltingen und Konz. Die beiden Außenspiegel der jeweiligen Fahrerseite stießen aneinander und wurden hierbei beschädigt. Die genaue Unfallörtlichkeit befindet sich von Wiltingen kommend, auf gerader Fahrbahn, noch vor Überfahren der Eisenbahnbrücke. Einer der beteiligten PKW, ein neuerer VW Polo oder Golf in der Farbe Blau Metallic, verließ die Unfallörtlichkeit in Richtung Konz ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens am anderen PKW zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder zu dem am Unfall beteiligten Fahrzeug geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.

