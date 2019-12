Polizei Hamburg

POL-HH: 191218-2. Zeugenaufruf nach Raub in Hamburg-Horn

Hamburg (ots)

Tatzeit: 17.12.2019, 17:20 Uhr Tatort: Hamburg-Hamm, Hammer Hof

Die Polizei fahndet nach einer unbekannten Person, die gestern am späten Nachmittag eine 79-Jährige vor ihrem Haus überfallen und Einkäufe erbeutet hat. Die weiteren Ermittlungen führt das Raubdezernat der Region Mitte II (LKA 164).

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war die 79-Jährige gerade dabei, die Haustür aufzuschließen. Hierfür stelle sie ihren Beutel mit Einkäufen (Lebensmittel) neben sich ab. Vollkommen arglos erhielt die Frau plötzlich einen Schlag auf den Hinterkopf, woraufhin sie zu Boden stürzte und kurzzeitig benommen war.

Die Täterin oder der Täter nahm den Beutel in diesem Moment an sich und flüchtete in Richtung Caspar-Voght-Straße.

Die 79-Jährige konnte einen etwa 170 cm großen Jugendlichen mit einem Basecap weggehen sehen. Ob es sich hierbei um den möglichen Täter oder aber um einen eventuellen Zeugen gehandelt hat, ist derzeit unklar.

Die Sofortfahndung mit mehreren Funkstreifenwagen führte nicht zur Festnahme der Täterin/ des Täter.

Zeugen, die Hinweise zur Täterin/ zum Täter, geben können oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/ 4286-56789 oder einer Polizeidienststelle zu melden.

Ri.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hamburg

Daniel Ritterskamp

Telefon: 040 4286-56208

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell