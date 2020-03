Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Straßenraub nach Mitternacht

Mönchengladbach (ots)

Ein 29-jähriger Mönchengladbacher ist in der Nacht zum Donnerstag, 19. März, gegen 0.40 Uhr auf der Heinrich-Sturm-Straße in der Nähe des Gladbacher Hauptbahnhofs beraubt worden.

Als er in seiner Geldbörse nach seinem Ticket habe schauen wollen, habe ein unbekannter Täter ihm das Portemonnaie aus der rechten Hand gerissen. Anschließend sei der Täter mit der Beute im Laufschritt durch die Bahnunterführung in Richtung Hindenburgstraße geflüchtet. Beim Nacheilen sei er zu Boden gefallen und habe sich leicht verletzt, so der 29-Jährige. Deshalb habe er den Täter nicht mehr verfolgen können.

Die Täterbeschreibung: männlich, etwa 20 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß, schlanke, sportliche Statur, braune, kurze Haare; bekleidet mit blauer Jeanshose, schwarzer Lederjacke und weißen Turnschuhen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

