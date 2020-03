Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannte gibt vor, 83-jähriger Frau helfen zu wollen, und bestiehlt sie dann

Mönchengladbach (ots)

Unter einem Vorwand hat eine Unbekannte am Mittwoch, 18. März, gegen 14.25 Uhr Zutritt zu der Wohnung einer 83-jährigen Frau in Odenkirchen (An den Fichten) erlangt. Unbeobachtete Momente nutzte sie dann zum Diebstahl. Sie erbeutete Bargeld und eine Geldkarte.

Die Unbekannte hatte die 83-Jährige gegen 14.15 Uhr in einem Einkaufsmarkt in Odenkirchen am Stapper Weg angesprochen. Sie gab vor, ihr beim Einkaufen helfen zu wollen. Und sie wollte die eingekauften Waren auch mit nach Hause bringen. Dort angekommen, räumte sie die Waren in den Kühlschrank und sah sich in der Wohnung um, ehe sie das Haus wieder verließ.

Die Frau ist laut Beschreibungen etwa 20 bis 24 Jahre alt, zirka 1,75 Meter groß, hat dunkle, wahrscheinlich schwarze Haare und ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Sie sprach akzentfrei deutsch. Bekleidet war sie unter anderem mit einem dunklen Rock sowie einer kurzen beigefarbenen Jacke.

Gegen 15.45 Uhr versuchten zwei junge Frauen in einem Drogeriemarkt an der Burgfreiheit, Waren mit der Geldkarte der 83-Jährigen zu bezahlen. Da eine der Frauen mehrere Fehlversuche beim Eingeben der PIN hatte, wurde die aufmerksame Kassiererin misstrauisch. Sie behielt die Karte ein und verlangte einen Ausweis. Angeblich wollte die junge Frau den Ausweis aus ihrem Pkw holen. Die beiden Frauen verließen den Laden, kehrten jedoch nicht wieder zurück.

Die beiden Frauen sollen etwa 22 Jahre alt sein. Eine der Frauen - mit schwarzen, langen Haaren - sprach akzentfrei deutsch. Ihre Begleiterin hat gefärbte Haare.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

