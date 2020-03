Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Aggressive Ladendiebe

Mönchengladbach (ots)

Sie hatten es offensichtlich auf Wodka und Tabak abgesehen: Zwei Tatverdächtige, 38 und 43 Jahre alt, die am Dienstag, 17. März, gegen 18.20 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in Eicken an der Krefelder Straße von einem Ladendetektiv beim Diebstahl ertappt und bis auf den Parkplatz verfolgt worden waren, reagierten nicht nur verbal äußerst aggressiv. Der 43-Jährige soll zudem eine Wodkaflasche am Hals gepackt und in bedrohlicher Weise gegen den Ladendetektiv erhoben haben.

Beide Beschuldigten waren nach dem Ergebnis einer Atemalkoholtests erheblich alkoholisiert.

Beide landeten vorübergehend im Polizeigewahrsam. Den 43-Jährigen erwartet nicht nur ein Verfahren wegen Ladendiebstahl, sondern auch wegen Bedrohung. (ds)

