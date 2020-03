Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wetterstation gehört zur Beute

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Täter hat bei einer Straftat in Venn an der Ostmarkstraße am Dienstag, 17. März, zwischen 16.30 und 17.30 Uhr eine Wetterstation, eine Digitalkamera und ein Tablet erbeutet.

Der Täter hatte sich durch ein unverschlossenes Tor Zutritt zum Garten verschafft und dort eine ebenfalls unverschlossene Kellertür geöffnet, um ins Haus zu gelangen. Nach dem Diebstahl flüchtete er schließlich mit der Beute über denselben Weg unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell