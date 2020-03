Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher dringen nachts in Einfamilienhaus ein

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag, 17. März, zwischen 2.30 und 6.30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Schmölderpark an der Bachstraße eingedrungen.

Sie hatten gewaltsam mit einem Werkzeug die Hauseingangstür geöffnet. Die Einbrecher erbeuteten aus Räumen im Erdgeschoss Smartphones, Geldbörsen und Schlüssel, während die Bewohner im Obergeschoss schliefen. Mit den Schlüsseln öffneten die Täter dann noch zwei vor dem Haus stehende Pkw, durchsuchten diese und entwendeten weitere Gegenstände.

Verdächtige Beobachtungen sollten der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 gemeldet werden. (ds)

