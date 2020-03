Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Werkzeuge aus Autos entwendet

Mönchengladbach (ots)

Diebstähle aus Kraftfahrzeugen sind der Polizei Mönchengladbach angezeigt worden.

Demnach hat ein unbekannter Täter aus einem Fiat, der in Rheydt auf der Wilhelm-Schiffer-Straße abgestellt worden war, am vergangenen Freitag, 13. März, zwischen 11.15 und 11.30 Uhr eine Bohrmaschine, ein Mobiltelefon und eine Brille entwendet.

Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Montag, 16. März, 19.30 Uhr, und Dienstag, 17. März, 8 Uhr, in eine Garage in Wickrath am Hocksteiner Weg eingedrungen. Sie schlugen die Heckscheibe eines in der Garage geparkten VW Bulli ein und entwendeten aus dem Kofferraum mehrere Elektrowerkzeuge.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, sollte die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 anrufen. (ds)

