Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher versuchen vergeblich, Safe zu öffnen

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Freitag, 13. März, 16.30 Uhr, und Montag, 16. März, 8.30 Uhr, in Büroräume in Mülfort am Römerbrunnen eingedrungen.

In dem Objekt durchsuchten die Täter Räume und öffneten Schubladen. Gewaltsam, aber letztlich vergeblich versuchten sie, einen Metallsafe zu öffnen. Entwendet wurde bei dieser Straftat ein Bildschirm.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell