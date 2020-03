Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Peledec gegen Pedelec: Ermittlungen wegen Unfallflucht

Mönchengladbach (ots)

Fahrlässige Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort: Diese Vorwürfe stehen im Raum, nachdem es am Dienstag, 17. März, gegen 6.15 Uhr in Holt zu einem Kollision zwischen zwei Pedelecs gekommen ist.

Eine 41-jährige Frau war nach eigenen Angaben mit ihrem Pedelec auf dem Hensgesweider Weg in Richtung Immelmannstraße unterwegs. Kurz vor dem Kreuzungsbereich sei ihr ein Pedelec-Fahrer entgegengekommen, der die Immelmannstraße, aus Richtung Hehnerholt kommend, befahren habe und in den Hensgesweider Weg abgebogen sei. Er sei mit erhöhtem Tempo unterwegs gewesen. Beim Abbiegen habe er die Kurve stark geschnitten und sei dabei auf ihre Fahrbahnseite geraten. Dabei sei es zum Zusammenstoß gekommen. Der Pedelec-Fahrer habe sie linksseitig gestreift. Sie sei infolgedessen gestürzt. Danach habe der Mann kurz gehalten und "sorry" gerufen. Daraufhin habe er seine Fahrt auf dem Hensgesweider Weg in Richtung Monschauer Straße fortgesetzt.

Die Frau erlitt leichte Verletzungen.

Der gesuchte Unfallbeteiligte wird von ihr so beschrieben: etwa 50 bis 60 Jahre alt, zirka 1,80 bis 1,85 Meter groß, graue Haare, dunkel gekleidet; er fuhr ein dunkles Pedelec.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

