Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungen als Ziel unbekannter Täter

Mönchengladbach (ots)

Bei einem versuchten Wohnungseinbruch in Odenkirchen an der Straße Zur Burgmühle ist am Montag, 16. März, zwischen 16.45 und 16.55 Uhr die Eingangstür einer Wohnung beschädigt worden, die aktuell renoviert wird. In den Räumen befanden sich nur Malerutensilien, die alle noch vorhanden waren, als die Tat festgestellt wurde.

Aufgehebelt worden ist am Montag, 16. März, zwischen 11 und 14.30 Uhr die Eingangstür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Mülfort an der Giesenkirchener Straße. Die unbekannten Täter durchwühlten das Wohnzimmer, nach bisherigem Stand entwendeten sie jedoch nichts.

Zeugen, die Hinweise geben können, sollten sich bei der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 melden. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell