Polizei Hamburg

POL-HH: 190925-2. Schwerpunkteinsatz der "Task Force" zur Bekämpfung der öffentlich wahrnehmbaren Drogenkriminalität

Hamburg (ots)

Zeit: 24.09.2019, 05:30 Uhr - 25.09.2019, 03:30 Uhr Tatort: Hamburger Stadtgebiet

Im Rahmen eines erneuten Einsatzes der "Task Force" zur Bekämpfung der öffentlich wahrnehmbaren Drogenkriminalität haben Polizeibeamten 263 Personen überprüft und 121 Aufenthaltsverbote erteilt.

Aufgrund von Hinweisen auf den Handel mit Drogen wurde am gestrigen Abend ein Kulturverein in der Brennerstraße durchsucht. Insgesamt wurden 18 Personen angetroffen und überprüft. Bei einer der Personen wurde eine geringe Menge an Marihuana und Haschisch aufgefunden. Eine weitere Person führte 1.800 EUR mit sich und machte widersprüchliche Angaben zur Herkunft des Geldes, welches daraufhin sichergestellt wurde. Es erfolgte darüber hinaus eine Festnahme wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts.

Nachdem es Hinweise auf einen Kulturverein in der Straße Küchgarten und von dort ausgehendem Drogenhandel gegeben hatte, überprüften Zivilfahnder eine Person die diesen zuvor betreten und kurz darauf wieder verlassen hatte. Bei dem 39-jährigen Deutschen wurden vier Tränen Kokain aufgefunden und beschlagnahmt.

Ermittlungen hatten darüber hinaus den Verdacht erhärtet, dass ein 45-jähriger Türke aus dem Kulturverein im Küchgarten heraus mit Drogen handeln sollte. Zwischen diesem und einem 39-jährigen Türken konnten Zivilfahnder einen mutmaßlichen Drogenhandel in einer Grünanlage beobachten. Bei der anschließenden Überprüfung der beiden Personen wurden insgesamt sechs Tränen Kokain und bei beiden Männern ein griffbereites Einhandmesser aufgefunden und beschlagnahmt. Der 45-Jährige führte 1.580 EUR mutmaßliches Dealgeld mit sich, welches ebenfalls beschlagnahmt wurde.

Im Rahmen der daraufhin durchgeführten Durchsuchung des Kulturvereins wurden zwei weitere Personen angetroffen und überprüft.

Alle Personen wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

