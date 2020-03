Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstahl in Schreinerei

Mönchengladbach (ots)

Zu einem Diebstahl ist es am Dienstag, 17. März, morgens kurz nach 8 Uhr in einer Schreinerei in Eicken an der Bozener Straße gekommen.

Ein unbekannter Mann kam laut Anzeige ungefragt in die Räumlichkeiten und fragte bei der Geschäftsleitung nach Arbeit oder Ausbildung. Er wurde abgewiesen, doch in einem unbeobachteten Moment begab er sich in den Aufenthaltsraum, durchsuchte dort Taschen und Jacken und entwendete eine Geldbörse.

Die Beschreibung des Tatverdächtigen: etwa 20 bis 35 Jahre alt, zirka 1,78 Meter groß, schlank, schwarze rasierte Haare, schwarzer Vollbart. Er sprach deutsch ohne Akzent und mit tiefer Stimme. Bekleidet war er mit einem schwarzen Jogginganzug und dunklen Schuhe.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

