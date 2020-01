POL-AUR: Norden - Motorroller beschädigt Marienhafe - Versuchter Einbruch in Bäckerei Dornum/Großheide - Einbrüche in Bäckereien

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Norden - Motorroller beschädigt: Auf dem Parkplatz der Berufsbildenden Schulen in Norden, Schulstraße, wurde am Dienstag, 21.01.2020, ein Motorroller beschädigt. Das Fahrzeug stand dort zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr. In der Zeit begaben sich unbekannte Täter zu dem Roller und beschädigten die Tankabdeckung sowie die Heckkarosserie. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

Marienhafe - Versuchter Einbruch in Bäckerei: In der Nacht zu Donnerstag, 23.01.2020, versuchten unbekannte Täter in eine Bäckerei in Marienhafe, Rosenstraße, einzubrechen. Die Täter hatten dazu versucht eine Tür aufzuhebeln. Dies misslang ihnen jedoch, so dass sie ohne Beute flüchteten. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

Dornum/Großheide - Einbrüche in Bäckereien: Einbrüche in Bäckereien gab es in der Nacht zu Freitag, 24.01.2020, in Dornum und Großheide. Im Bensjücher Weg in Dornum hatten unbekannte Täter eine Tür gewaltsam geöffnet und waren dadurch in die Räumlichkeiten der Bäckerei eingedrungen. Diese wurde von ihnen durchsucht, offenbar jedoch nichts entwendet. In Großheide, Coldinner Straße, wurde ebenfalls eine Tür gewaltsam geöffnet und die Verkaufsräume durchsucht. Hier wurde etwas Bargeld vorgefunden und entwendet. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

