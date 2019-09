Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wohnung aufgebrochen

Wassenberg (ots)

Der Mieter einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Kirchstraße musste am Sonntag, 22. September, feststellen, dass das Schloss der Wohnungstür offenbar durch einen Einbruch beschädigt wurde. Die Straftat fand zwischen Mittwoch, 18. September und diesem Tag statt. Die Ermittlungen zu diesem Fall, auch dazu, was die Täter erbeuteten, dauern weiter an.

