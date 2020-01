Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Einbruch in Geschäft Südbrookmerland - Unfallflucht

Aurich/Wittmund (ots)

Südbrookmerland - Einbruch in Geschäft: Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Freitag, 24.01.2020, in ein Geschäft in Südbrookmerland, Handelsring ein. Die Täter hatten eine Tür aufgebrochen und gelangten dadurch in eine Bäckerei. Diese wurde von ihnen durchsucht und dabei etwas Bargeld vorgefunden und mitgenommen. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Südbrookmerland - Unfallflucht: Am Donnerstag, 23.01.2020, kam es zwischen 17.50 Uhr und 18.15 Uhr auf dem Postweg in Südbrookmerland zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich war in der Zeit ein unbekannter Verkehrsteilnehmer von einer Grundstückszufahrt auf den Postweg gefahren und dabei gegen einen ordnungsgemäß geparkten VW Fox gestoßen. Dieser wurde dabei beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich, 04941/606-215, zu melden.

