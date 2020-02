Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bei Unfallflucht Straßenlaterne und Verkehrszeichen beschädigt

Hachenburg (ots)

Am Dienstag, dem 04.02.2020 wurde am Kreisverkehr Koblenzer Straße/Kirchstraße eine Straßenlaterne und in unmittelbarer Nähe ein Verkehrszeichen beschädigt. Aufgrund der Unfallspuren ist davon auszugehen, dass es sich beim flüchtigen Fahrzeug um einen LKW handeln dürfte. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell