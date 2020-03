Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Erst in Verdacht geraten wegen Diebstahl, dann Hitlergruß gezeigt

Mönchengladbach (ots)

Polizisten waren am Dienstag, 17. März, gegen 14.45 Uhr in Waldhausen an der Rudolfstraße im Einsatz, nachdem ein Ladendiebstahl gemeldet worden war. Während der Klärung des Sachverhaltes sprach der 43-jährige Beschuldigte fortwährend über Adolf Hitler und zeigte plötzlich mit dem rechten Arm den Hitlergruß. Die Beamten forderten ihn auf, dies sofort zu unterlassen.

Gegen den Mann erstatteten sie Anzeige. Der Tatvorwurf lautet: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Der Ladendiebstahl wurde vom Einkaufsmarkt angezeigt. (ds)

