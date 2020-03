Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mann springt aus fahrendem Bus und verletzt sich schwer

Mönchengladbach (ots)

Ein 44-jähriger Mann aus Mönchengladbach ist am Mittwoch, 18. März, gegen 18.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Aachener Straße / Sandradstraße schwer verletzt worden. Er war nach ersten Ermittlungen aus einem Bus gestürzt, nachdem er eine Türentriegelung für den Notfall betätigt hatte. Dem augenscheinlich alkoholisierten Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Laut Zeugenaussagen stellt sich das Unfallgeschehen so dar: Vor der Haltestelle am Alten Markt hatte kein Fahrgast ein Stopp-Zeichen gegeben. Nachdem der Bus die Haltestelle entsprechend passiert hatte, habe der 44-jährige Fahrgast sich lautstark beschwert, dass er den Bus verlassen wolle. Der Busfahrer - ein 52-jähriger Mann aus Mönchengladbach - habe erklärt, dass der Fahrgast den Bus an der nächsten Haltestelle verlassen könne. Daraufhin habe der 44-Jährige, als der Bus von der Sandradstraße auf die Aachener Straße abbog, die Notöffnung benutzt und sei während der Fahrt aus dem Bus gesprungen.

Der Schwerverletzte wurde nach einer ersten Versorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort erfolgte auch die Blutprobenentnahme. (ds)

