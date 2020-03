Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln/Essen: Entwichener Straftäter in Essen festgenommen -gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei Viersen-

Viersen-Süchteln/Essen (ots)

Seit Mittwoch gegen 10.10 Uhr war der 31-jährige Salah S. aus den LVR-Kliniken Süchteln abgängig. Der Mann wurde unter anderem wegen Körperverletzungs- und Bedrohungsdelikten verurteilt. Das Gericht ordnete die Unterbringung gemäß § 63 Strafgesetzbuch an. Der Verurteilte entfernte sich am Mittwoch vom Gelände der LVR-Klinik auf der Johannisstraße in Süchteln. Eine groß angelegte Fahndung der Polizei, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, verlief zunächst ohne Ergebnis. Noch bevor ein Gericht eine Öffentlichkeitsfahndung anordnete, stellte sich der 31-Jährige am heutigen Donnerstag auf einer Polizeiwache in Essen. Der Mann wurde festgenommen und in die Klinik zurückgebracht. Nachfragen zu den genauen Umständen der Flucht richten sie bitte an die Pressestelle des LVR. /wg (288)

