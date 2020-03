Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht durch gelbes Fahrzeug auf der Celler Straße

Nienburg (ots)

(opp) Am Samstag, 14.03.2020, gegen 09:00 Uhr, wurde in Nienburg ein silberfarbener Opel Astra auf der Celler Straße, Höhe Blücher Straße, erheblich beschädigt. Der Fahrzeugführer eines offenbar gelbfarbenen Fahrzeuges streifte den entgegengesetzt der Fahrtrichtung abgestellten Opel und flüchtete, ohne seiner Verantwortung nachzukommen, von der Unfallstelle. An der Beifahrerseite des Opel Astra entstand ein Sachschaden von ca. 5000,- Euro. Zeugenschaftliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Nienburg unter der Telefonnummer 05021/97780 oder an das Polizeikommissariat Hoya unter der Telefonnummer 04251/934640 erbeten.

