POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Ausweichmanöver über den Gehweg

Löhne (ots)

(jd) Auf der Werster Straße in Löhne ereignete sich am Mittwoch (12.8.), gegen 10.00 Uhr, ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzen Person. Die 80-jährige Fahrerin eines Golfs wich einem vor ihr abbremsenden Pkw über den Gehweg aus. In dieser unkontrollierten Fahrt touchierte sie zunächst einen Baum und in der Folge zwei weitere geparkte Autos. Ihre Fahrt endete schließlich am Ende des zweiten Pkw. Die Fahrerin des Golfs erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen und musste zur Behandlung ins Klinikum Herford. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen möglichen technischen Mangel des Fahrzeuges. Zur Klärung der Unfallursache stellte die Polizei den Golf zunächst sicher. An den Autos und dem Baum entstand ein Gesamtschaden von rund 6000 Euro.

