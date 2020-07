Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Auto angefahren und geflüchtet

Ahaus (ots)

Circa 2.000 Euro Schaden hat eine unbekannte Autofahrerin in Ahaus gegen 11.00 Uhr verursacht. Eine Zeugin berichtete: Eine bisher unbekannte ältere Dame habe ihre ältere beige/hellbraune Limousine auf einem Parkplatz an der Marienstraße eingeparkt und dabei ein nebenstehendes Fahrzeug beschädigt. Danach habe sie sich zu Fuß entfernt. Nach ihrer Rückkehr gegen 11.20 Uhr sei die Unfallverursacherin ihn ihren Wagen gestiegen und in Richtung Königstraße davongefahren. Das Kennzeichen habe die Kreiskennung Borken, aber keinen blauen Eurobalken gehabt. Zeugen, insbesondere die Unfallverursacherin, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden.

