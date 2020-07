Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Hundehalter nach Verkehrsunfall gesucht

Stadtlohn (ots)

Am Donnerstagmorgen war eine 79-jährige Frau aus Stadtlohn mit ihrem Rollator auf der Klosterstraße unterwegs. Ihren Hund führte sie an der Leine mit. Gegen 09.40 Uhr lief ihr ein freilaufender, großer dunkler Hund zwischen die Beine, so dass sie zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der Halter bzw. die Halterin des Hundes war nicht vor Ort und wird hiermit gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260 zu melden. Dies gilt auch für Personen, die Hinweise geben können.

