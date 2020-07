Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Unfall beim Wendemanöver

Legden (ots)

Am Donnerstag befuhr ein 77 Jahre alter Autofahrer aus Coesfeld gegen 11.15 Uhr die B 474 in Richtung Legen. Er bemerkte, dass er sich verfahren hatte und wollte in Höhe der Landhotel "Hermannshöhe" wenden. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 66-jährigen Mannes aus Rosendahl, der die B 474 in Richtung Rosendahl-Holtwick befahren hatte. Bei dem Unfall zog sich die 77-Jährige leichte Verletzungen zu. Insgesamt entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 10.000 Euro.

